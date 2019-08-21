Экс-премьер Украины спрогнозировал скорую политическую смерть Порошенко и Тимошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко умрут как политики в новоизбранной Раде. Об этом в эфире интернет-канала InterVizor заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров.

"Я считаю, что они пришли в Верховную раду нынешнего созыва как в хоспис. Их задание - умереть, и они это успешно сделают", - сказал Ехануров.

По его мнению, "Европейская солидарность" Петра Порошенко "начнет валиться" сразу же.

Напомним, партии Порошенко и Тимошенко набрали всего по 8% на выборах в Раду и показали жалкий результат по одномандатным округам. В парламенте они получили всего 25 и 26 мест соответственно.