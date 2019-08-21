12 Сентября 2020
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Наука и техника В России Московская область
Airbus A350-900 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Ключевым экспонатом Airbus на МАКС-2019 будет A350-900

Главным экспонатом Airbus на МАКС-2019, который представят как на статической экспозиции, так и в воздухе, будет дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет A350-900, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиасалона.

"На самолёте будет установлен пассажирский салон, а также некоторые элементы новейшего решения Airbus Connected Experience, которое позволит повысить уровень комфорта авиапутешественников, улучшит взаимодействие экипажа и пассажиров во время полёта. Самолёт отличает карбоновая ливрея, символизирующая передовые технологии использования композитных материалов в конструкции лайнера", - сообщили в пресс-службе.

Правда, позволить себе роскошный, вместительный и очень дорогой самолет из российских перевозчиков может только "Аэрофлот" – в следующем году авиакомпания готовится получить первую такую машину, которая встанет на межконтинентальные (трансатлантические) рейсы.

Основной темой стенда Airbus, который разместится в павильоне F3, станет 50-летний юбилей компании. Экспозиция будет включать в себя крупноразмерные модели самолётов А321LR и А350-1000, продукцию космического подразделения по наблюдению за поверхностью Земли и интерактивную зону, посвящённую новым сервисам компании, включая платформу по сбору и обработке данных Skywise.

Также на стенде Airbus будет представлен весь спектр деятельности компании в России. Подразделение Airbus Defence and Space впервые покажет космическое оборудование, производимое совместным предприятием Airbus DS и АО "Российские космические системы", а инженерный центр Airbus в Москве ECAR продемонстрирует результаты своей работы и расскажет о текущих проектах.

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Ключевым экспонатом Airbus на МАКС-2019 будет A350-900

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Теги: макс-2019, airbus a350, аэрофлот



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