Экс-глава МИД Украины призвал объявить России войну

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко (2007-2009) считает, что нужно объявлять России войну. Об этом он сказал в телеэфире.

Он выразил мнение, что объявления войны в свое время не хотел Запад, "но это тот факт, который, к сожалению, имеет место".

Огрызко признал, что на месте президента объявил бы войну России, чтобы полностью прекратить поездки граждан Украины.

"Я прочитал цифру, что более 130 тысяч украинцев поехали учиться в Москву, в Россию. Вот вопрос: если бы у нас была ситуация войны, поехали бы? Думаю, что нет. Так же и наши граждане чувствовали бы, что это просто аморально - туда ехать и чему-то учиться, когда мы воюем со страной. Если бы я был президентом, я бы взял на себя ответственность и решимость и объявил бы состояние войны с Россией", - сказал Огрызко.

На днях Пограничная служба ФСБ обнародовала данные, что за первое полугодие в Россию приехали на заработки 165 тысяч граждан Украины, еще 14 тысяч - на обучение.