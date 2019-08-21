В Челябинской области в 205 домах приостановлен капремонт из-за их ветхого состояния

В Челябинской области в 205 домах приостановлен капремонт остановлены в связи с их ветхим состоянием. Об этом на заседании комитета ЗСО по строительной политике и ЖКХ рассказал гендиректор регоператора капремонта Вадим Борисов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной парламента.

Из них по 47 домам решения уже приняты. На части объектов ремонтные работы продолжаются, некоторые дома должны будут пройти процедуру признания ветхоаварийными.

В целом на 2019 года запланировано выполнение 14 тыс. 67 видов работ и услуг в 1 тыс. 713 многоквартирных домах. В настоящий момент выполнены 2 тыс. 764 вида работ и услуг на сумму 718,8 млн рублей, ведутся работы по 8 тыс. 240 видам на сумму 3 млрд 42 млн рублей.

В регионе увеличился уровень собираемости обязательных платежей за капремонт – 89,35%.

Однако жители области жалуются на неудовлетворительное качество ремонтных работ в их домах.

Как отметил Вадим Борисов, контроль приемки работ осуществляет комиссия, в которую входят представители регоператора, подрядных организаций, минстроя и собственник помещений.

"Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет с момента подписания акта. В течение гарантийного срока подрядные организации и региональный оператор несут ответственность за качество выполненных работ", – добавил он.