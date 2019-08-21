В Челябинской области в 205 домах приостановлен капремонт из-за их ветхого состояния

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
капремонт, ремонт (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора

В Челябинской области в 205 домах приостановлен капремонт из-за их ветхого состояния

В Челябинской области в 205 домах приостановлен капремонт остановлены в связи с их ветхим состоянием. Об этом на заседании комитета ЗСО по строительной политике и ЖКХ рассказал гендиректор регоператора капремонта Вадим Борисов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной парламента.

Из них по 47 домам решения уже приняты. На части объектов ремонтные работы продолжаются, некоторые дома должны будут пройти процедуру признания ветхоаварийными.

В целом на 2019 года запланировано выполнение 14 тыс. 67 видов работ и услуг в 1 тыс. 713 многоквартирных домах. В настоящий момент выполнены 2 тыс. 764 вида работ и услуг на сумму 718,8 млн рублей, ведутся работы по 8 тыс. 240 видам на сумму 3 млрд 42 млн рублей.

В регионе увеличился уровень собираемости обязательных платежей за капремонт – 89,35%.

Однако жители области жалуются на неудовлетворительное качество ремонтных работ в их домах.

Как отметил Вадим Борисов, контроль приемки работ осуществляет комиссия, в которую входят представители регоператора, подрядных организаций, минстроя и собственник помещений.

"Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет с момента подписания акта. В течение гарантийного срока подрядные организации и региональный оператор несут ответственность за качество выполненных работ", – добавил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области в 205 домах приостановлен капремонт из-за их ветхого состояния

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: капремонт, Вадим Борисов, регоператор, ЗСО,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети