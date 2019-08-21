12 Сентября 2020
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Экономика В России Санкт-Петербург
Самолет, авиакомпания Россия, Тюмень (2017) | Фото: Айрат Исмагилов

Пулково требует 123 миллиона предоплаты за обслуживание от авиакомпании "Россия"

Управляющая аэропортом Пулково (Санкт-Петербург) компания заявила о долгах за обслуживание у одного из основных перевозчиков воздушной гавани – авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). В "России" удивлены внезапными претензиями.

"Восьмого августа руководство ВВСС (ООО "Воздушные ворота Северной столицы – управляющая компания аэропорта – прим. ред.) в письменной форме, действительно, проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов", - цитирует ТАСС представителя "России".

2 августа УК сообщила об авансовом долге в 123 млн руб. Перевозчик утверждает, что в июле ни о какой задолженности речи не было. В "России" пояснили, что речь идет о предоплате.

В ВВСС заявили, что с 1 августа 2019 года изменили условия обслуживания и теперь будут требовать предоплату, если только авиакомпания в минувшем году не показала 10-процентный рост пассажиропотока. В "России" заметили, что на нее приходится 29,6% от объема пассажиропотока Пулково.

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Пулково требует 123 миллиона предоплаты за обслуживание от авиакомпании "Россия"

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Теги: пулково, авиакомпания россия, предоплата, обслуживание, аэропорт



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