Генпрокуратура потребовала взыскать 6,3 миллиарда рублей с семьи полковника ФСБ Черкалина

Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании имущества на 6,3 миллиарда рублей у семьи экс-начальника второго отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина.

Выяснилось, что полковник предоставлял неполные сведения о своих доходах, заявили в ведомстве.

Стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход, передает РИА Новости со ссылкой на ГП.

Напомним, уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае. Его обвинили в получении взятки в $850 тыс. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

Несколько пабликов и Telegram-каналов опубликовали видеозапись, сделанную якобы при обыске в доме полковника ФСБ Кирилла Черкалина. На видео попали десятки сумок, мешков, пакетов, коробок, набитых деньгами.

Сообщалось, что силовики изъяли cумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ. Это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур. По словам источника, речь идет о трех банках, среди которых "Траст" и "Югра".

СМИ писали, что задержание Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин.