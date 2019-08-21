В Нижневартовске в пострадавшем от огня жилом доме на Спортивной начался ремонт инженерных коммуникаций

В Нижневартовске в пострадавшем от огня доме №5а по Спортивной начался ремонт инженерных коммуникаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 17.32 1 июля. Огонь тушили шесть часов – полностью с ним справились только в 0.24 2 июля. Полностью сгорела крыша площадью 840 "квадратов", частично повреждены шесть квартир на общей площади в 80 кв. м. В школе №13 организован пункт временного размещения. Пострадавшие получили временное жильё и матпомощь.

Одна из пострадавших жительниц дома, Светлана Седова, рассказал на очередной встрече с главой Нижневартовска Василием Тихоновым, что очень хочется ускорить работы, однако ясно, что есть юридические процедуры, которые не позволяют это сделать.

"Нас успокаивает, что у дома появилась кровля, и больше не будет протечек во время дождя. Некоторые жители уже приступили к ремонту своих квартир, в том числе и я", - сказала она.

Проведены канализационные трубы, меняют электропроводку.

"Работа идет индивидуальная, бригады трудолюбивые, прислушиваются к нашим пожеланиям, дают свои рекомендации", - сказала Седова.

Присутствовавший на встрече депутат окружной думы Владислав Фоменко отметил, что мэрия оказала всестороннюю помощь пострадавшим.

"Я понимаю, что между властями Нижневартовска и жителями дома налажен конструктивный диалог", - сказал Фоменко.

Во время встречи с жителями дома Тихонов рассказал о промежуточных итогах работы. В частности, подрядчик, отвечающий за восстановление кровли, выполняет взятые на себя обязательства раньше установленного срока. Также рабочие утеплят торцы дома.

"За этот вид работ вы проголосовали всем домом. Что касается ремонта подъездов, то он завершится до конца года. Подрядчик уже определен. Свои мероприятия также запланировал региональный Фонд капитального ремонта. Около каждого подъезда размещена информация о видах работ и сроках их выполнения", - сказал Тихонов.