На Южном Урале несовершеннолетнего сироту не взяли в техникум из-за его отказа подписать согласие на обработку персональных данных

17-летний юноша не смог поступить в горно-строительный техникум в Коркино из-за отказа подписать документ на обработку персональных данных.

Как пишет Mash, Андрей - сирота из Челябинска. Во время подачи документов его попросили подписать документ - согласие на обработку персональных данных. Юноша отказался. Тогда ему поставили нулевые баллы и не приняли в учебное заведение.

Сообщается, что Андрею не понравился пункт про передачу информации третьим лицам. Есть информация, что этим делом заинтересовалась прокуратура.