12 Сентября 2020
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класс, школа, благотворительная программа (2019) | Фото: Транснефть - Сибирь

За полторы недели до начала учебного года в России приёмку МЧС прошли только 75% школ

МЧС России проверяет готовность образовательных организаций к новому учебному году. По данным ведомства, опубликованным на официальном сайте, только 75% школ (38704) и 68% детских садов (31354) прошли приёмку надзорными органами.
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"Особое внимание направлено на обеспечение работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличии и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения ЧС. Объекты, не оборудованные системами противопожарной защиты, приниматься они не будут", - отметили в МЧС.

Более 85% образовательных учреждений принято в Ярославской, Смоленской, Томской областях, Удмуртии и Ненецком автономном округе.

Учебный год в России начинается 11 дней.

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За полторы недели до начала учебного года в России приёмку МЧС прошли только 75% школ

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Теги: подготовка к учебному году, мчс, приемка



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