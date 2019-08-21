За полторы недели до начала учебного года в России приёмку МЧС прошли только 75% школ

МЧС России проверяет готовность образовательных организаций к новому учебному году. По данным ведомства, опубликованным на официальном сайте, только 75% школ (38704) и 68% детских садов (31354) прошли приёмку надзорными органами.

"Особое внимание направлено на обеспечение работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличии и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения ЧС. Объекты, не оборудованные системами противопожарной защиты, приниматься они не будут", - отметили в МЧС.

Более 85% образовательных учреждений принято в Ярославской, Смоленской, Томской областях, Удмуртии и Ненецком автономном округе.

Учебный год в России начинается 11 дней.