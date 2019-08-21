12 Сентября 2020
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оружие пистолет угроза ограбления (2013) | Фото:

СМИ: После смертельной перестрелки в Краснодаре в розыск объявлен чеченец

В Краснодаре после ночной перестрелки, в результате которой погиб один человек, полиция начала поиски уроженца Чечни.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, в розыск объявлен Руслан Турашов 1991 года рождения. Подозреваемый может передвигаться на белой "Ладе-Приоре", он вооружен.

Стрельба, по данным Следственного комитета, произошла на улице Ставропольской. Был ранен 27-летний мужчина, он скончался позже в больнице.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: "хулиганство группой лиц" и "убийство".

Ранее сообщалось, что в иркутском ресторане "Кристалл" произошла стрельба, мужчина и девушка получили ранения. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что они пострадали незначительно.

Предположительно, инцидент произошел на бытовой почве.

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СМИ: После смертельной перестрелки в Краснодаре в розыск объявлен чеченец

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Теги: перестрелка, краснодар, чеченец



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