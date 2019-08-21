В деятельности компании-перевозчика, чей автобус слетел в кювет под Куртамышом, найдены многочисленные нарушения

Прокуратура Курганской области нашла в деятельности компании-перевозчика, чей автобус съехал в кювет в Куртамышском районе региона, многочисленные нарушения.

Автобус принадлежит предпринимателю Крылову. Прокуратуре удалось установить, что два транспортных средства выходили на маршрут с неработающими фарами и неисправными ремнями безопасности.

Водители получили штрафы, а главный механик - три административных протокола, ему назначены штрафы на общую сумму в 15 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Сейчас предприятие Крылова временно закрыто, автобусы не ездят по маршрутам.

Также предприниматель принимал на работу водителей без предварительного медосмотра, не было никаких инструктажей, были нарушения порядка прохождения профессионального отбора и обучения работников.

В отношении Крылова также составлены административные протоколы.

Напомним, утром 10 августа пассажирский автобус слетел в кювет в районе Куртамыша. В салоне было 47 пассажиров, пятеро были после ДТП госпитализированы, остальным оказали помощь на месте.