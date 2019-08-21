Суд отказал в иске о снятии с выборов в Госдуму Антона Шипулина

Суд отказал в иске о снятии с выборов кандидата в Госдуму от "ЕР" по Серовскому округу - олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина.

Кандидата, который сегодня в свой день рождения лично посетил заседание, обвиняли в сокрытии банковских вкладов и облигаций на общую сумму в 13 млн руб., в том числе 10 тыс. облигаций ПАО "Сбербанк" на 10 тыс. руб. каждая.

Стоит напомнить, что обвинения в недостоверно указанном имуществе часто используется для попыток снятия кандидатур (можно вспомнить, как Павлу Грудинину было отказано в мандате депутата Госдумы из-за счетов, не закрытых на 2016 г., то есть задолго до того как директор Совхоза им. Ленина собирался баллотироваться в парламент).

Сегодня на заседании с истцы потребовали провести проверку недостоверных сведений, указанных в документах о выдвижении биатлониста. Речь, напомним, идет об иностранных (немецких) ценных бумагах.

По мнению истца, проверку должен был организовать избирком, но не сделал этого. Брокером бумаг является Сбербанк, обладающий банковской тайной. Но эту информацию нужно официально представить и истребовать у ПАО "Сбербанк". Было заявлено ходатайство о направлении в Сбербанк официального запроса.

Представитель избиркома высказал несогласие с этим заявлением, комиссия провела все необходимые проверки, считает он.

Защита и избирком предложили указать несоответствия в информационном плакате, которые будут на участках в день выборов, отметив, что отказывать в регистрации нет оснований. Суд с этим согласился и снимать Шипулина с выборов не стал. Сам бывший биатлонист назвал произошедшее при регистрации "технической ошибкой", по его словам, скрывать что-либо у него умысла не было.

Отметим, что исковое заявление подала партия "Справедливая Россия". Как ранее сообщил Накануне.RU руководитель регионального отделения "Справедливой России" Андрей Кузнецов, законодательство запрещает кандидатам в депутаты Государственной думы на момент регистрации кандидата владеть и управлять ценными бумагами иностранных компаний.

Политолог Александр Белоусов считает, что задачей "СР" было "создать повестку" и "засветить" самих себя, используя медийное, раскрученное лицо из стана оппонентов. "Суд вынес решение отказать, значит, были для этого основания. Что же касается самого иска, то здесь важно подчеркнуть, что такие иски постоянно встречаются на выборах, и их главная задача - в особенности если иск против какого-то медийного лица, - создать повестку. Это известная технология, когда штабы кандидатов заваливают друг друга исками", - отметил он в беседе с Накануне.RU.

Едва ли судебный процесс скажется на дальнейшем ходе кампании, однако Александр Белоусов подчеркивает, что бывшему биатлонисту и строящему карьеру в политике Шипулину нужно к такому привыкать. "Это часть политики, часть жизни, нужно уметь этому противостоять", - заметил эксперт.