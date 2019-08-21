В Екатеринбурге столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавшая

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, авария случилась во вторник днем на проспекте Космонавтов. Столкнулись легковой автомобиль "Рено Логан" и автобус.

Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента есть пострадавшая. На место выезжало пожарно-спасательное подразделение.

Все обстоятельства сейчас выясняет ГИБДД. Фото с места аварии появилось в соцсетях.