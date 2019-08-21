"Все в норме": в Нёноксе не видят причин для обследования жителей после взрыва на полигоне

Жителей села Нёнокса Архангельской области, возле которого произошел взрыв на военном полигоне, не будут обследовать медики.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Нёноксу должны прибыть врачи из Москвы для обследования местных жителей, бывших в населенном пункте во время ЧП 8 августа.

Начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков опроверг эти сообщения.

Он заявил "Интерфаксу", что в село приезжал заместитель начальника главного Роспотребнадзора. Были взяты пробы воды, воздуха, они оказались в норме.

"Зачем мы будем обследовать людей, если нет причин для обследования?", - сказал Машенков.

Напомним, накануне в Кремле назвали разговоры о некоем "радиоактивном облаке" над Архангельском абсурдными.

Напомним, взрыв на военном полигоне ВМФ произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.

После ЧП в Минобороны отмечали, что радиационный фон в норме. Власти Северодвинска заявляли, что датчики зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут.

Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.

Росгидромет подтвердил, что в день взрыва на полигоне в Северодвинске было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Нёнокса находится в 40 километрах от Северодвинска.

Накануне стало известно, что две мониторинговые станции в Дубне и Кирове, предназначенные для отслеживания уровня радиации, прекратили передачу данных через два дня после ЧП под Северодвинском.