В Тюмени снесут долгострой, простоявший почти 20 лет

Власти Тюмени объявили аукцион на поиск подрядчика, который разработает план демонтажа одного из самых известных в городе долгостроев - на перекрестке Герцена – Камышинской, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок. Основанием для сноса здания стало решение Калининского райсуда от 28 февраля 2019 г. Долгострой состоит из трех блок-секций. Подрядчик должен за два месяца подготовить план работ по сносу здания.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 83 тыс. руб.

Отметим, что дом строила компания "Континент" с 2000 г. путем долевого участия. Планировалось, что объект будет сдан в 2002 г., однако стройка затянулась на долгие годы. В 2013 г. объект был признан аварийным. В 2016 г. застройщика признали банкротом.