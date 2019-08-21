12 Сентября 2020
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Общество В России
Ксения Собчак (2018) | Фото:instagram.com/xenia_sobchak|instagram.com/krasovkin

Удали: российским женщинам не нравится, как они получаются на фотографиях

Только 16% россиян любят фотографироваться. Чаще это женщины (19%) и молодежь от 18 до 24 лет (34%). Также любителей пофоткаться больше среди ежедневных пользователей интернета (19%) и жителей городов-миллионников (24%). Это данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Причем представители указанных групп не только признают любовь к фотографиям, но и активнее других практикуют фотосъемку. В авангарде молодежь: среди тех, кому от 18 до 24 лет, фотографируются еженедельно 34% опрошенных, среди тех, кому от 25 до 34 лет — 19%. Среди активных пользователей интернета не реже раза в неделю практикуют фотосъемку 13%, среди жителей двух столиц и городов-миллионников 13% и 12% соответственно, среди женщин — 12%.

Наряду с этим 82% наших соотечественников признались, что фотографироваться скорее не любят. Особенно актуально данное мнение среди респондентов в возрасте старше 60 лет (88%) и тех, кто практически не пользуется интернетом (88%). Актуальна данная точка зрения и для сельчан (87%).

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Большинство россиян, практикующих фотосъемку, используют для этого мобильный телефон или смартфон (82%). Цифровые фотоаппараты использует только 15% опрошенных, а пленочные фотоаппараты уже практически не используются.

Около половины фотографирующихся россиян говорят о том, что им не нравится, как они получаются на фотографиях (47%). Недовольны собственными фото чаще женщины (52%) и люди в возрасте от 45 до 59 лет (52%) и старше 60 лет (55%).

Как уже было отмечено, пользователи интернета являются одними из наиболее активных сторонников фотографии. При этом большинство из них пользуется социальными сетями (89%) и с разной регулярностью размещают фотографии на своих страничках. Обычно пользователи интернета примерно раз в полгода размещают новое фото в социальных сетях (41%), преимущественно те, кому от 25 до 34 лет (47%). При этом около трети интернет-пользователей говорят, что совсем не размещают фотографий в социальных сетях (28%). Чаще всего это люди от 60 лет и старше (41%). От нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю обновляют фото на страничке в социальной сети 20% россиян, пользующихся интернетом, преимущественно 18-24-летние респонденты (57%).

Тройку наиболее популярных социальных сетей для размещения собственных фотографий среди российских пользователей составляют: "ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram.

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Ольга Бузова

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Удали: российским женщинам не нравится, как они получаются на фотографиях

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Теги: фотографии, селфи, женщины, россияне



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