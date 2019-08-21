Водитель КамАЗа был в состоянии опьянения. В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком

В Челябинске по факту ДТП с микроавтобусом и мусоровозом возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения). Однако оно будет переквалифицировано на ч. 4 ст. 264 УК РФ в связи со смертью одного из пассажиров автобуса – 17-летней девушки.

Установлено, что водитель мусоровоза в момент ДТП находился в состоянии опьянения. В настоящий момент он задержан. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании водителю меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщало Накануне.RU, авария произошла ночью 20 августа напротив дома № 95 на улице Блюхера. Столкнулись пассажирский автобус, ехавший из Уфы в Нижневартовск, и грузовик "КамАЗ".

По предварительным данным, водитель "КамАЗа" совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автобусом. После удара микроавтобус опрокинулся. В результате ДТП травмы получили водитель "КамАЗа" и его пассажир, в автобусе травмы получили девять пассажиров, один из которых 17-летняя девушка позднее скончалась в больнице.

В ООО ПКФ "Экотранс", которой принадлежит "КамАЗ", заявили, что перед рейсом водитель прошел обязательную процедуру медицинского осмотра, а грузовой автомобиль был проверен и выпущен в рейс в технически исправном состоянии. Сейчас компанию проверяет прокуратура.