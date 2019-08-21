СБУ снова инсценировала заказное убийство

СБУ инсценировала новое заказное убийство, "убив" двух женщин в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ее пресс-центр.

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Сотрудники СБУ узнали, что житель города Александр Головач хочет убить своих бывшую (вторую) жену и дочь. Владелец строительной компании, он не хотел делиться с ними собственностью и долей в бизнесе, которые те оспаривали через суд. Поэтому совместно с третьей женой подыскивал наемного убийцу за 50 тыс. долларов.

В результате оперативники СБУ вывели посредника на "убийцу". Причем для "доказательства" убийства оно были сымитировано, и заказчику представили соответствующие фотографии. После этого заказчик и посредник были задержаны.

Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. При этом возникает вопрос о правомерности именно этой статьи, а случай представляет интерес для криминалистики.

Однако для СБУ такое является уже обычным делом. Напомним, в прошлом году она разыграла убийство российского публициста Аркадия Бабченко, от которого оторопели даже на Западе. Постановку раскритиковали, в частности, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, международная организация "Репортеры без границ".