На ямальском месторождении рабочий погиб от удара током

На Ямале следователи выясняют обстоятельства гибели 37-летнего рабочего на Русском месторождении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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В полдень 15 августа машинист буровой установки работал под высоковольтной линией электропередачи, чем нарушил технику безопасности. Во время подъема стрела малой буровой установки задела ЛЭП. Рабочий, державшийся в это время руками за рычаги управления, получил мощный удар током, что стало причиной его смерти.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии.