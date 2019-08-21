На ямальском месторождении рабочий погиб от удара током
На Ямале следователи выясняют обстоятельства гибели 37-летнего рабочего на Русском месторождении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
В полдень 15 августа машинист буровой установки работал под высоковольтной линией электропередачи, чем нарушил технику безопасности. Во время подъема стрела малой буровой установки задела ЛЭП. Рабочий, державшийся в это время руками за рычаги управления, получил мощный удар током, что стало причиной его смерти.
Устанавливаются все обстоятельства трагедии.