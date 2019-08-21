12 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Единая Россия, партия, ЕР, флаг, флаг Единой России (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале "ЕР" приостановит членство депутата, подозреваемого в убийстве жены

"Единая Россия" приостановит членство в партии депутата Локомотивного городского округа Азата Зарипова, подозреваемого в убийстве жены.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии, "ЕР" приостановит членство Азата Зарипова на время следственных действий до решения суда. Вопрос будет рассмотрен местным политсоветом.

Напомним, инцидент произошел ночью 21 августа в поселке Локомотивный. По версии следствия, депутат в ходе бытовой ссоры с супругой выстрелил в нее дважды из охотничьего ружья. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

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На Южном Урале "ЕР" приостановит членство депутата, подозреваемого в убийстве жены

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Теги: Единая Россия, депутат, убийство,



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