На Южном Урале "ЕР" приостановит членство депутата, подозреваемого в убийстве жены

"Единая Россия" приостановит членство в партии депутата Локомотивного городского округа Азата Зарипова, подозреваемого в убийстве жены.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии, "ЕР" приостановит членство Азата Зарипова на время следственных действий до решения суда. Вопрос будет рассмотрен местным политсоветом.

Напомним, инцидент произошел ночью 21 августа в поселке Локомотивный. По версии следствия, депутат в ходе бытовой ссоры с супругой выстрелил в нее дважды из охотничьего ружья. Женщина скончалась на месте от полученных травм.