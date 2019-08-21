Суд оставил под домашним арестом топ-менеджера "Рольфа" Кайро

Басманный суд Москвы до 25 ноября продлил срок домашнего ареста директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро.

Следствие считает, что обвиняемый, будучи гражданином Украины, может скрыться, а также может помешать расследованию.

Защита просила суд освободит Кайро под залог в 20 млн рублей, либо разрешить ему ежедневные прогулки и общение с сотрудниками "Рольфа" по рабочим вопросам, передает "Интерфакс".

Напомним, директор департамента развития бизнеса и член совета директоров группы "Рольф" Анатолий Кайро был задержан в конце июня.

27 июня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя автодилера "Рольф" и нескольких руководителей компании по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.

В офисах одного из крупнейших российских дилерских холдингов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски.

Основатель и председатель совета директоров "Рольфа" Сергей Петров связал проходящее с делом по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Сам бизнесмен находится за границей.

Сообщалось, что всего подозреваемых четверо. Это Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия.