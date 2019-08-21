Стали известны города, в которые чаще всего возвращаются россияне

Стало известно, в какие российские и зарубежные города наши соотечественники возвращаются не по разу. Если дело касается путешествий внутри страны, то, чаще всего, как говорят эксперты, речь идет о поездках к родственникам или по работе, а вот за границу летают чаще отдыхать.

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все купленные авиабилеты с датой путешествия с июля 2018 года по июль 2019-го и построили рейтинг городов по "возвращаемости" пассажиров, то есть отсортировали города по величине доли гостей, которые возвращались более одного раза (уникальность пассажира проверялась по ФИО и дате рождения).

И вот что выяснилось: в российский топ попали города, куда люди летят не отдыхать, а работать или к родным. Интересно, что из южных курортных городов в подборку попал только Ростов-на-Дону. Рекордсменом стал пассажир, который за год слетал в Москву 65 раз! Другой пассажир 50 раз слетал в Нижнекамск, еще один — 34 раза в Санкт-Петербург.

В новом аэропорту Саратова

На первом же месте расположился Усинск (Республика Коми), куда возвращается 15% пользователей, покупавших билеты, на втором месте – Стрежевой (Томская область), на третьем – Белоярский (ХМАО). Все эти городки сложно доступны другими видами транспорта – остается летать. Также в топ вошли Новый Уренгой, Саратов (возможно, с постройкой нового аэропорта он станет доступнее, хотя имеются сомнения), Бодайбо, Салехард, Ульяновск, Нижнекамск и Москва.

Если брать топ городов-миллионников, то на первом месте окажется Москва (возвращается в течение года более 12% купивших билеты), на втором – Ростов-на-Дону (больше 11%), на третьем Воронеж (11%).

Зарубежный рейтинг городов возглавляют Львов, Кишинев и Лондон. А среди пассажиров рекордсменов можно отметить тех, кто за год 16 раз слетал в Киев, по 15 раз — в Лондон и в Вильнюс, 14 раз — в Ереван. Сам Ереван не попал в топ 20 городов, куда любят возвращаться туристы. Тем не менее, есть такие, кто летает в столицу Армении чуть ли не каждый месяц.