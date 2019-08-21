12 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале разыскивается вооруженный рецидивист: в полиции просят не пытаться задержать его самостоятельно

На Среднем Урале разыскивается подозреваемый в покушении на убийство. Он вооружен и может быть опасен.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось поздно вечером 16 августа в селе Курганово в Полевском: местный житель 1969 года рождения из личной неприязни произвел в своего соседа несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело, проводится его розыск.

Приметы мужчины: рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, большинство зубов отсутствует. Волосы прямые, средней длины, русые, брови прямые, редкие, спинка носа выпуклая, губы тонкие. Глаза темные, уши прилегающие, на щеках видны скулы.

Особые приметы: в области ключиц имеются татуировки в виде звезд, при ходьбе мужчина сутулится. Был одет: джемпер черного цвета, черные джинсы, темные кроссовки.

Рецидивист из Полевского(2019)|Фото: СКР Свердловской области

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного Главка полиции Валерий Горелых, сыщики уголовного розыска полиции проводят комплекс мероприятий по установлению местонахождения и задержанию ранее судимого подозреваемого.

"Согласно полученной информации, у разыскиваемого при себе имеется огнестрельное оружие, предположительно, пистолет, внешне напоминающий ПМ. В связи с чем областной Главк полиции обращается к гражданам с просьбой – не предпринимать самостоятельные меры по задержанию, а незамедлительно сообщить сведения о местонахождении разыскиваемого в органы внутренних дел по телефону "02" или круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД РФ по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что конфиденциальность гарантируется.

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На Среднем Урале разыскивается вооруженный рецидивист: в полиции просят не пытаться задержать его самостоятельно

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Теги: полиция, рецидивист, розыск



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