Танки Т-72Б3 Уралвагонзавода установили мировой рекорд скорости

Танки Т-72Б3 Уралвагонзавода (входит в государственную корпорацию Ростех) установили мировой рекорд скорости, разогнав боевую машину до 84 километров в час.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, это удалось сделать на соревнованиях на подмосковном полигоне Алабино.

Российская сборная прошла трассу за 1 час 33 минуты 20 секунд и взяла золото Армейских игр. Вторыми финишировали белорусские военнослужащие, третьими - команда Казахстана.

Кроме этого, впервые в этом году на танковом биатлоне выступали женские экипажи - на танках Т-80УЕ-1 производства "Омсктрансмаша" корпорации УВЗ.

Танкисты поблагодарили Ураловагонзавод за подготовку техники.

"Я бы хотел поздравить Уралвагонзавод и всех, кто создает эти великолепные машины. Т-72Б3 – основной танк, который участвует в танковом биатлоне и очень хорошо себя показывает. Хочется отметить, что все страны на этих машинах показывают отличный результат. Спасибо за хорошее техническое сопровождение, за то, что проблем с Т-72Б3 нет ни у одной из команд! - сказал главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков.

В Армейских играх в этом году приняли участие 39 стран (223 команды и более 5 тыс. военнослужащих). На Т-72Б3 соревновались команды 24 стран.