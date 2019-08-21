12 Сентября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Инвестиции в Арктику растут: "Fitch Ratings" повысило долгосрочные рейтинги Ямала

Международное рейтинговое агентство "Fitch Ratings" повысило с "BВB-" до "BBВ" долгосрочные рейтинги Ямала. Прогноз состояния рейтинга "стабильный". Кроме арктического региона, рейтинг повышен столицам - Москве, Санкт-Петербургу, а также таким крупным регионам как Татарстан, Башкирия и Челябинская область, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Аналитики агентства отмечают, что рейтинг Ямала обладает значительным потенциалом и может быть выше, но сейчас сдерживается уровнем суверенного рейтинга РФ. Автономный округ имеет максимально возможный для регионов страны рейтинг по международной шкале агентства. ЯНАО традиционно отличается сильными экономическими и бюджетными показателями.

Fitch Ratings - американская корпорация, наряду со Standard & Poor’s и Moody’s, входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств. Главная задача - предоставление мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных. Такие рейтинги важны для инвесторов и банков, их высокий уровень свидетельствует о надёжности партнёрских отношений с окружными властями в реализации крупных инфраструктурных проектов, развитии социально-экономической сферы, создании необходимых условий для жизни граждан.

Как сообщало Накануне.RU, реализация арктических проектов открывает для России большие перспективы в мировой торговле, а Ямало-Ненецкий автономный округ, согласно исследованию, добивается наибольших успехов в привлечении инвестиций в такие проекты. 72% инвестиций в российскую Арктику и 50% произведенной продукции арктических регионов, по данным на 2018 год, приходится на ЯНАО. Более того, Ямал является единственным регионом в Арктической зоне, где уже реализованы несколько крупнейших инфраструктурных проектов. Это завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ", первая очередь которого запущена в 2017 году. Арктический порт Сабетта стал еще одним важнейшим проектом АЗРФ. После его запуска грузопоток вырос на 280% (7,9 млн тонн), что стало беспрецедентным результатом. Крупнейшим логистическим проектом в Арктической зоне является и Северный широтный ход, который также реализуется в ЯНАО.

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Инвестиции в Арктику растут: "Fitch Ratings" повысило долгосрочные рейтинги Ямала

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Теги: Fitch Ratings, BBB-, BBB, рейтинг



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