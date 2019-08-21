12 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
кран, вода, водопровод (2018) | Фото: stroi.mos.ru

Украина отключила воду трем городам вблизи ЛНР

Лисичанску, Новодружеску и Приволью, расположенным вблизи линии разграничения с ЛНР, полностью отключили воду путем отключения от электроснабжения "Лисичанскводоканала" из-за долгов. Без воды остались около 100 тыс. человек.

Пресс-служба ГСЧС Украины сообщает, что вода подвозится жителям в цистернах - отдельно питьевая и техническая. За день для 100 тыс. человек подвезено "целых" 116 кубометров воды.

Без воды остались все больницы и роддома.

"Сейчас в больнице лежат 265 детей и 152 мамы. Каждому нужно в туалет, каждому нужно три раза в день покушать, в палате дважды сделать уборку. Душ вообще отпадает, потому что мы не можем позволить расход этой воды. Сегодня 8 операций. Это при отсутствии проточной нормальной воды", - цитируют местные СМИ заведующую Детской областной больницы Светлану Ошеко.

Многострадальный Лисичанск, захваченный украинской армией летом 2014 года, за эти годы видел также несколько шахтерских забастовок.

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Украина отключила воду трем городам вблизи ЛНР

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Теги: Украина, вода, ЛНР



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