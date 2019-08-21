На Южном Урале из-за грозы почти 300 частных домов остались без электроснабжения

В Каслях из-за грозы 293 частных жилых дома остались без электроснабжения.

"В результате прохождения грозового фронта произошло нарушение электроснабжения в городе Касли", - сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Без электроснабжения остались 293 частных дома. в которых проживают 620 человек.

В настоящий момент к ликвидации последствий аварии привлечены две восстановительные бригады.

Днем 21 августа в Челябинской области ожидается ненастная погода: пройдут сильные ливни, грозы, а местами - крупный град.