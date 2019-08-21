12 Сентября 2020
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Политика В России Москва
фан, классификатор сми, зубарев (2019) | Фото: ФАН

ФАН ответит на вопросы о Классификаторе СМИ во время прямой трансляции 21 августа

Сегодня, 21 августа, впервые состоится онлайн-конференция проекта Федерального агентства новостей, в котором руководитель проекта Евгений Зубарев ответит на вопросы, связанные с Классификатором СМИ.

Ранее публикация Классификатора СМИ и вызвала большой общественный резонанс среди представителей русскоязычных медиаресурсов. Проект ФАН готов публично разъяснить свою позицию о разделении прессы на пять больших категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические СМИ. А также ответить на основной вопрос: почему в условиях информационной войны у граждан должно сохраняться право получения объективной информации из СМИ, из которых они узнают эту информацию.

Отметим, западные интернет-монополисты (Google, Facebook, Twitter, Википедия) не только оскорбляют неугодные СМИ, в частности, российские, но также ограничивают или вовсе запрещают распространение информации из независимых источников.

Сам факт информационной войны между Россией и Западом не опровергается даже антироссийскими наблюдателями, наоборот, в Интернете существуют десятки, а то и сотни порталов, на которых размещается ложная информация о России. В частности, даже появляются сфабрикованные фейковые видеозаписи и расследования, которые очерняют россиян и возвышают их геополитических противников, поясняет руководитель проекта ФАН.

фан, классификатор сми, зубарев(2019)|Фото: ФАН

Такая пропаганда приводит сперва к расчеловечиванию образа жизни россиян. Сначала человек подвергается публичной атаке в интернет пространстве, а затем уже в потенциальной реальной войне. К примеру, вброс американских СМИ о наличии у Ирака оружия массового поражения. Этот инфоповод повлек за собой массированные информационные нападки на эту страну, а после и физическое ее уничтожение войсками НАТО. Подобным образом подверглись атаке и другие страны, осмелившиеся противостоять Западу: Сирия, Египет, Венесуэла, Ливия, Югославия и другие.

 «Редакция ФАН считает, что Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, достойно и аргументированно отвечая на западную пропаганду. Итак, до встречи на онлайн-конференции 21 августа, в среду, в 15.00 на площадках ФАН», — приглашает Евгений Зубарев.

Трансляция пройдет на канале ФАН-ТВ в YouTube. Свои вопросы на эту тему можно прислать в мессенджере Telegram.

 

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ФАН ответит на вопросы о Классификаторе СМИ во время прямой трансляции 21 августа

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Теги: федеральное агентство новостей, классификатор сми, зубарев, теле-трансляция, фан



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