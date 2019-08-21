Татьяна Навка показала фото из роддома

44-летняя олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала фотографии из роддома. На одной из них присутствует и нынешний супруг фигуристки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом звезда отметила пятый день рождения своей младшей дочери Надежды.

"Моё счастливое утро пять лет назад! Наш маленький комочек счастья, нежности и чистоты, который перевернул нашу жизнь и дал новые силы, эмоции, энергию, любовь!!! С каждым годом наш ангел растёт, даря всё новые ощущения от каждого своего шага! Это вечная любовь, вмешающая в себя бесконечное число граней эмоций и силы чувств!!!" – пишет Навка (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Для Татьяны Надежда стала вторым ребенком – ранее в браке с Александром Жулиным у нее родилась дочь. У Пескова до отношений с Татьяной было два брака, в которых родились четверо детей.