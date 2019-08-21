12 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Артюхов встреча с жителями Ноябрьск (2019) | Фото: Правительство Ямала

В Ноябрьске появится собственная "скорая помощь" – еще один итог поездки губернатора по региону

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в Ноябрське закончил поездку по округу. В "южных воротах" арктического региона он побывал на возводимых социальных объектах, проверил, как идут дела с возведением жилья, а в конце пообщался с жителями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Сразу на нескольких участках города идут крупные дорожные работы. В октябре жители смогут оценить обновлённую улицу Муравленко. Участок длиной в 1 км регулярно разрушался из-за грунтовых вод. Строители обустроили ливневую канализацию, соединили её с центральной, пересадили деревья и уложили инженерные сети под землю. Реконструкция участка стала возможна благодаря финансовой поддержке округа. Работы идут по графику. К началу сентября дорожники обещают положить асфальт. По мнению губернатора, въезд в город стал уютнее.

В парке культуры и отдыха главе региона показали расширенную площадь для городских мероприятий, пешеходные и велодорожки, детские площадки и всесезонные горки, которые сейчас возводят строители. Завершить работы подрядчик должен к 1 октября. По мнению главы региона, парк в Ноябрьске будет самым красивым на Ямале.

Ремонт дорог Ноябрьск(2019)|Фото: Правительство Ямала

Дмитрий Артюхов визит в Ноябрьск(2019)|Фото: Правительство Ямала

"Много неудобств он доставил горожанам, писали мне часто об этом в социальных сетях. Видно уже очертания, становится уютнее. Всё предусмотрено для мам с колясками, людей с ограниченными возможностями. Надо его скорее открыть. Он станет настоящим украшением города", - сказал Артюхов.

Потом губернатору показали, как идёт строительство детсада на 240 мест, многоквартирного жилого дома по улице Советской, где более 70% квартир предназначены для переселения из аварийного жилья, школы искусств на 350 мест в восьмом микрорайоне. Позже в актовом зале школы искусств №2 состоялась встреча Артюхова с горожанами. Губернатор ответил на 27 вопросов.

Он рассказал, что в 2020 году начнется строительство нового здания городской поликлиники на 1,4 тыс. посещений в смену. На базе бывшего санатория "Озёрный" разместят реабилитационный центр для взрослых и детей. В городе появится собственная "скорая помощь": 12 новых машин скоро поступят в городскую больницу. Три детских сада, три школы, кванториум, несколько спортивных и культурных объектов – всё это ждёт горожан в ближайшие годы. 2,6 тыс. семей смогут переехать из аварийного жилья.

Строительство жилья Ноябрьск(2019)|Фото: Правительство Ямала

Дмитрий Артюхов встреча с жителями Ноябрьск(2019)|Фото: Правительство Ямала

Напомним, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа отправился в поездку от Надыма до Ноябрьска. За рулем личного автомобиля Lada X-Ray он инспектирует состояние автодорог в ЯНАО. Артюхов совмещает инспекции с новым форматом общения с жителями региона: в своем Instagram призывает ямальцев рассказывать ему, на какие проблемы стоит обратить внимание в поездке. О встречах с людьми губернатор отчитывается в жанре видеодневника. Глава региона уже проехал по трассе Салехард - Надым, побывал в Надыме, Пангодах и Новом Уренгое. Завершится поездка на границе Ямала и Югры.

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В Ноябрьске появится собственная "скорая помощь" – еще один итог поездки губернатора по региону

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Теги: Дмитрий Артюхов, поездка по Ямалу, жители, скорая помощь



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