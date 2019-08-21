12 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
молебен &quot;о вразумлении депутатов&quot;, Верховная рада (2017) | Фото: youtube.com

Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ стал депутатом Рады

Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский прошел в Верховную раду по спискам партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", а вместо него назначен Евгений Мойсюк. Об этом написал в Facebook украинский министр обороны Степан Полторак.
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По его словам, Забродский "прикомандирован в Верховную раду".

Мойсюк известен тем, что принимал непосредственное участие в военной агрессии США против Ирака и Сербии (был в составе воинских контингентов Украины в этих странах). Также руководил боевыми действиями в донецком аэропорту. Позже командовал оперативно-тактической группировкой "Восток".

Как сообщало Накануне.RU, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего объединенных сил против Донбасса.

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Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ стал депутатом Рады

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Теги: Украина, Верховная рада



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