Шойгу пообещал ответ России на развертывание ПРО в Восточной Европе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на западных границах России остается напряженной.

Это вызвано присутствием НАТО в странах Восточной Европы, развертыванием систем противоракетной обороны США в Польше и Румынии и расширением военного сотрудничества США с Швецией и Финляндией.

Как отметил Шойгу, для нейтрализации этих угроз Россия реализует комплекс мер, сообщает РИА Новости. Так, Западный военный округ до конца года получит 1,3 тысячи единиц техники и проведет свыше 20 учений.

Ранее Шойгузаявлял, что Россия может принять асимметричные меры в ответ на активность стран НАТО в Черном море и на Балтике.

Как отметил министр, действия альянса ведут к росту напряженности и требуют адекватного реагирования, пишет RT.По его словам, стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантой политики альянса.