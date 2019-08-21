12 Сентября 2020
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Происшествия В России За рубежом
Михаил Абрамов (2019) | Фото:new.russikona.ru

Одним из погибших при крушении вертолета в Греции оказался бизнесмен Михаил Абрамов

Одним из погибших при крушении вертолета в Греции россиян оказался 56-летний бизнесмен и меценат Михаил Абрамов.

Напомним, накануне возле греческого острова Порос потерпел крушение гражданский вертолет, принадлежавший компании I fly, он летел в Афины из Галатаса. По предварительной версии, винты задели электролинию, из-за чего отказали приборы, вертолет упал в море. Погибли двое россиян-пассажиров – Абрамов и Павел Акулинин, а также греческий пилот Никос Каристинос.

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В биографии Абрамова на сайте музея (им основанного) говорится: "Коренной москвич. Родился в 1963 году, в детстве жил на Цветном бульваре. В 1981 году окончил школу № 232. В том же году поступил на дневное отделение химико-технологического факультета Института лёгкой промышленности. В 1982 – 1984 годах – служба в армии в частях ПВО на Кольском полуострове, воинское звание – старший сержант. С 1985 года занимается предпринимательской деятельностью, открывает кооперативы по пошиву изделий из кожи и меха. С 1991 по 2000 годы года работает в компании "ИНГОССТРАХ" (строительство зданий в городе Москве). "Я никогда не имел отношения к бюджетным средствам, не участвовал в приватизации. Для меня залог успеха – поиск интересных возможностей для вложений и грамотная оценка рисков» – рассказывает о своем бизнесе М. Абрамов. Наряду с обеспечением музея, ведет еще ряд благотворительных проектов в Москве: возводит храмы, строит фонтаны, помогает ветеранам и детским приютам".

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Одним из погибших при крушении вертолета в Греции оказался бизнесмен Михаил Абрамов

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Теги: михаил абрамов, музей русской иконы, биография



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