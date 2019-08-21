В Зауралье в пьяной аварии пострадали четыре человека

В Курганской области в Каргапольском районе перевернулся "Москвич".

Авария произошла днем 20 августа на дороге до железнодорожной станции "Каргаполье", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Пьяный мужчина 1952 года рождения не справился с управлением и машина слетела с дороги. В салоне находились такие же пьяные пассажиры - три человека.

Водителя и одного из пассажиров отвезли с травмами в больницу, еще двоим пострадавшим пассажирам назначили амбулаторное лечение.

Стоит отметить, что автомобиль не был зарегистрирован, также на машины не был оформлен полис ОСАГО.