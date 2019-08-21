12 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
Москвич, авария (2019) | Фото:ГИБДД Курганской области

В Зауралье в пьяной аварии пострадали четыре человека

В Курганской области в Каргапольском районе перевернулся "Москвич".

Авария произошла днем 20 августа на дороге до железнодорожной станции "Каргаполье", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Пьяный мужчина 1952 года рождения не справился с управлением и машина слетела с дороги. В салоне находились такие же пьяные пассажиры - три человека.

Водителя и одного из пассажиров отвезли с травмами в больницу, еще двоим пострадавшим пассажирам назначили амбулаторное лечение.

Стоит отметить, что автомобиль не был зарегистрирован, также на машины не был оформлен полис ОСАГО.

Москвич, авария(2019)|Фото:ГИБДД Курганской области

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В Зауралье в пьяной аварии пострадали четыре человека

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Теги: Москвич, авария, Каргаполье, трасса, пострадавшие, пьяные



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