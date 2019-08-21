На домашнем матче "Урала" в Российской Премьер-лиге впервые будет использована система VAR

На матче 7-го тура Российской Премьер-лиги между екатеринбургским "Уралом" и "Сочи" будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.

На игре "Урал" - "Сочи", которая пройдет 26 августа в Екатеринбурге, будет работать бригада московского арбитра Сергея Карасева. Помогать ему будут Игорь Демешко и Константин Шаламберидзе. Арбитром VAR на этот матч назначен Михаил Вилков, его ассистентом - Василий Казарцев.

Как уточнили в РФС, кроме игры в Екатеринбурге, в предстоящем туре VAR будет также задействована на встрече "Краснодара" и московского "Локомотива".

Стоит отметить, что ранее система VAR на домашних матчах "Урала" в чемпионате страны не использовалась. Однако ее применяли в кубковой встрече против тульского "Арсенала", в результате чего был удален игрок "шмелей" Петрус Бумаль.