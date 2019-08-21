12 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
флаг россии, Нижневартовский район, День России (2015) | Фото:пресс-служба губернатора Югры

В Югре с размахом отметят День государственного флага России

В городах Югры 22 августа масштабно отметят 350-летие государственного флага России, сообщает "Открытый регион – Югра".

На центральной площади Ханты-Мансийска в 12.00 начнется митинг-концерт "Под флагом моей страны", а в Урае 350-летие флага России отметят заплывом на 350 м через реку Конду. Участниками заплыва станут подготовленные спортсмены. Усложнит задачу пловцам то, что в руках они будут держать российский триколор.

Жителей Нижневартовска в честь юбилея флага приглашают к 8.00 на Комсомольское озеро, где предлагают встретиться в футболках цвета флага и сделать мегазарядку. В 17.00 на площади Нефтяников состоится большой праздник "Гордо реет флаг державный…". Вартовчан ждут творческие выступления, игры, викторины, мастер-классы, фотозоны, спортивные эстафеты и многое другое.

В Когалыме праздник начнется в 14.00 в детской библиотеке, где юные жители города смогут узнать историю возникновения государственного флага и поучаствовать в викторине, а основные мероприятия пройдут в парке Победы. В 17.00 там пройдет выдача паспортов 14-летним когалымчанам, после начнется танцевальное попурри "Танцуй под триколором" и песенный батл "Поём по одному и хором под нашим флагом-триколором!". Чуть позже для юных жителей Когалыма состоится праздничная викторина – им предстоит ответить на вопросы о флаге с помощью пазлов.

флаг россии, Нижневартовский район, День России(2015)|Фото:пресс-служба губернатора Югры

Жителям и гостям Сургута предлагают принять активное участие в акции "Фото с триколором". Торжественное открытие праздника в честь юбилея флага начнется в экономической столице Югры в 18.00 на площади Театра актера и куклы "Петрушка". Каждый желающий сможет повязать на руку "нить счастья", принять участие в мастер-классах, поиграть в "крокет" и "городки", попробовать свои силы в Олимпийских видах спорта и все это под выступления творческих коллективов города.

В Лангепасе 22 августа в 10.30 около Центра "Фортуна" начнется флаг-шоу. В Радужном от памятника маршалу Жукову в 19.00 стартует автопробег. В Советском районе в честь празднования Дня государственного флага сотня воспитанников детского лагеря "Окуневские зори" примут участие в танцевальном флешмобе "Флаг моего государства". Кульминацией акции станет вынос пятиметрового триколора.

В Сургутском районе праздник флага отметят первым спортивно-экстремальным забегом муниципальных служащих "Крепкий дух". Сформированы 15 сборных команд, каждая из которых состоит из трех мужчин и женщины. Заявился на первенство и глава района Андрей Трубецкой. Спортсмены преодолеют трассу длиной 3 км с 20 естественными и искусственными препятствиями.

Например, участникам забега предстоит перебираться через стены из деревянных щитов и заборы из автомобильных колес, веревочные сетки, пройти по колено в воде по берегу реки, спускаться в овраг. На заключительном этапе самым стойким организаторы приготовили небольшой бассейн, в который придется прыгать с двухметровой высоты. Поскольку в будни такое мероприятие провести невозможно, празднование Дня флага перенесли на 24 августа. Забег начнется в 11.00 на территории лыже-роллерной трассы Лянтора.

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В Югре с размахом отметят День государственного флага России

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Теги: день государственного флага России, праздник, влэшмоб, забег



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