"Хватит ли воды и на Челябинск?" Опубликована копия разрешения на строительство водовода для Томинского ГОКа

Активисты движения "Стоп-ГОК" получили копию разрешения на строительство водовода для производственных нужд Томинского ГОКа (проект Русской медной компании), передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, разрешение на строительство выдано 12 июля и подписано первым заместителем главы Сосновского района Игорем Азархиным. В нем отмечается, что положительное заключение экспертизы проектной документации было получено 8 июля.

Протяженность водовода 19 км. Мощность (пропускная способность) – 24,6 млн кубов воды в год, 4,5 тыс. кубов в час, 1,25 кубов в секунду.

"Обратите внимание на объем воды, который будет забираться из нашей реки Миасс и просто посчитайте: хватит ли воды и на Челябинск, и на производственные нужды Томинского ГОКа? И сделайте выводы", - написал на своей странице в соцсети лидер "Стоп-ГОК" Василий Московец.

В РМК пояснили Накануне.RU, зачем понадобился водовод.

"Благодаря прокладке Долгобродского канала и перенаправлению части стока реки Уфы в реку Миасс дополнительный приток чистой воды в реку Миасс составит порядка 130 млн куб. метров в год. Этого объема будет достаточно не только для обеспечения производственных нужд Томинского ГОКа, но и существенного улучшения качества воды в Шершневском водохранилище – единственном питьевом источнике челябинской агломерации", – сообщили в пресс-службе РМК.

О строительстве водовода для нужд Томинского ГОК активисты "Стоп-ГОК" сообщили в июле. Отмечалось, что АО "Томинский ГОК" выбран вариант водозабора с хозяйствующего участка Миасс от Аргазинского гидроузла до Челябинска, выше по течению Шершневского водохранилища.

Напомним, активисты движения "Стоп-ГОК" выступают против строительства Томинского ГОК в 9 км от Шершневского водохранилища и считают, что объект представляет угрозу для единственного источника питьевого водоснабжения Челябинска. Они неоднократно устраивали митинги и передавали в администрацию президента подписи против строительства ГОКа. После массовых протестов власти региона приняли решение провести независимый экологический аудит проекта, по результатам которого РМК было рекомендовано отказаться от технологии гидрометаллургического производства и рассмотреть вариант складирования обезвоженных хвостов обогащения ГОКа в Коркинский разрез. В ноябре 2017 года лидеру "Стоп-ГОК" Василию Московцу позвонил президент России Владимир Путин.

В настоящий момент в Арбитражном суде Челябинской области рассматривается исковое заявление о запрете деятельности АО "Томинский ГОК", как создающую опасность причинения вреда окружающей среде в будущем. В рамках дела назначено проведение независимой экспертизы проекта. 20 августа стало известно, что активисты движения "Стоп-ГОК" собрали 800 тыс. рублей для проведения независимой экспертизы.