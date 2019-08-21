В детсаду Благовещенска на детей обрушилась штукатурка

В Благовещенске дети пострадали в результате падения штукатурки в игровой комнате детского сада №5.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, медицинская помощь понадобилась двум воспитанникам. Сейчас один ребенок находится дома, второй – в медицинском учреждении. Мама еще одного ребенка от госпитализации отказалась.

В дошкольное учреждение выехала рабочая группа. Группа закрыта, детей до получения результатов строительной экспертизы принимать не будут.

Ранее произошло обрушение потолка в детском саду №87 в Перми. Свидетелями произошедшего стали родители, поскольку в тот день в детском саду проходил день открытых дверей. Чудом никто не пострадал.