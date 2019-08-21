Свердловская полиция проверила более 3,5 тысяч владельцев "стволов": часть оружия пришлось изъять

В Главном управлении МВД России по Свердловской области подведены итоги третьего этапа профилактической операции "Арсенал", направленной на пресечение фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Оперативная работа велась в тесном взаимодействии с коллегами из ФСБ, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь областного Главка полиции Валерий Горелых.

Мероприятие длилось с 13 по 15 августа, за этот период сыщики выявили 44 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия, в том числе 39 по признакам состава, предусмотренного статьей 222 УК РФ. Изъято 15 единиц оружия, из них одно нарезное, 14 - гладкоствольного и порядка 800 разнокалиберных патронов.

"Участковыми уполномоченными и сотрудниками Росгвардии проверено 3 тысячи 611 владельцев официально зарегистрированных "стволов". По итогам этих проверок заведено 56 административных делопроизводств, изъято 77 единиц оружия. Представители МВД посетили не только тех, кто законно приобрел ружья и карабины, но и тех, кто склонен к нелегальному обороту.

Так, в полицейскую сводку угодил ранее судимый житель Дзержинского района Нижнего Тагила 1992 года рождения. В квартире на улице Киевской оперуполномоченные обнаружили револьвер, изготовленный самодельным способом и восемь патронов к нему. Сотрудники ОВД Невьянска в ходе обыска в частном доме на улице 8 Марта в селе Быньги у неработающего 35-летнего мужчины, подозреваемого в сбыте наркотических веществ, на чердаке бани нашли обрез незарегистрированного охотничьего ружья ТОЗ-34 16-го калибра", - отметил полковник Горелых.

Свердловская полиция напоминает: в соответствии с примечаниями к статьям 222 и 222.1 УК РФ лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, его части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности. Кроме того, постановлением правительства Свердловской области предусмотрено денежное вознаграждение за добровольно сданные арсеналы.