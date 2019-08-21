Росстат выяснил, сколько денег россияне тратят на алкоголь и табак

Росстат подготовил данные о расходах россиян на алкоголь и табак в 2018 году. выяснилось, что на эти статьи приходилось 3% общих потребительских расходов наших соотечественников. В 2017 году процент был такой же.

Как следует из данных службы статистики, больше всего денег на покупку табака и алкоголя тратили жители Еврейской автономной области (6%, 5,8%), Ямало-Ненецкого автономного округа (5,7%, 5,2%) и Новосибирской области (5,2%, 4,4%), передает РБК. Россияне, проживающие в Хакасии и Костромской области, потратили по 4,3% общих расходов.

Меньше всего в 2018 году, как и в предыдущем, на покупку табака и алкоголя тратили в Чечне (0,1%). В Ингушетии траты составили 0,3% от общих доходов, а в Карачаево-Черкесии — 1,2%. В Дагестане и Тамбовской области — по 1,4%.

Жители Москвы потратили на эту продукцию 3,4% общих расходов, а Санкт-Петербурга — 2,7%. В 2017 году траты москвичей составили 2,9%, а петербуржцев — 3%.