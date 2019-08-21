Иркутский губернатор назначил расследование из-за аудиозаписи о "быдле" в Тулуне

Глава Иркутской области Сергей Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении руководителя пресс-службы губернатора и правительства региона Ирины Алашкевич.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой женщина назвала пострадавших от наводнения в Тулуне "быдлом и бичевней". Авторы публикации утверждают, что это говорила Алашкевич, передает Regnum.

По словам женщины на записи, губернатор сказал, что она должна находиться в Тулуне, но она "не видит смысла туда таскаться".

Подлинность записи, а также возможный ее монтаж проверит специализированная организация, сообщает пресс-служба губернатора. На время проверки Алашкевич c 20 августа находится в отпуске.

Сама Алашкевич назвала аудиозапись фальсификацией.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пункта подтоплены оказались около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек. 12 июля в области был объявлен днем траура.

Президент Владимир Путин раскритиковал работу губернатора Иркутской области во время ЧП.

Глава государства выяснил, что заместитель губернатора возглавляет областную комиссию по ликвидации последствий паводка. Путин назвал это "неправильным", добавив, что первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности при решении подобных задач.