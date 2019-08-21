На Среднем Урале осужден лжесотрудник ФСБ, требовавший деньги у директора предприятия

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
лжесотрудник ФСБ (2019) | Фото: УФСБ России по Свердловской области

На Среднем Урале осужден лжесотрудник ФСБ, требовавший деньги у директора предприятия

На Среднем Урале вынесли приговор местному жителю. Он представлялся действующим сотрудником ФСБ, хотя на самом деле им не был.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Свердловской области, в феврале этого года мужчина, представившись контрразведчиком, обратился к руководителю одного из предприятий Нижнего Тагила с предложением "решить вопрос" о прекращении доследственной проверки, якобы инициированной полицией. За свою "услугу" 66-летний лжесотрудник запросил у директора 300 тысяч рублей. Мошенник носил одежду с символикой ведомства, использовал "корочки", внешне схожие с удостоверением сотрудника ФСБ, а также ссылался на знакомства с высокопоставленными силовиками.

лжесотрудник ФСБ(2019)|Фото: УФСБ России по Свердловской области

Вскоре злоумышленник был задержан уже настоящими сотрудниками УФСБ России по Свердловской области и Росгвардии: его "взяли" в момент получения денег от руководителя предприятия. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В августе Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

лжесотрудник ФСБ(2019)|Фото: УФСБ России по Свердловской области

Уральцев, столкнувшихся с мошенническими действиями лжесотрудников правоохранительных органов, просят обращаться по дежурному телефону свердловского УФСБ России: 358-63-41.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале осужден лжесотрудник ФСБ, требовавший деньги у директора предприятия

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ФСБ, мошенник, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети