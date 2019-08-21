На Среднем Урале осужден лжесотрудник ФСБ, требовавший деньги у директора предприятия

На Среднем Урале вынесли приговор местному жителю. Он представлялся действующим сотрудником ФСБ, хотя на самом деле им не был.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Свердловской области, в феврале этого года мужчина, представившись контрразведчиком, обратился к руководителю одного из предприятий Нижнего Тагила с предложением "решить вопрос" о прекращении доследственной проверки, якобы инициированной полицией. За свою "услугу" 66-летний лжесотрудник запросил у директора 300 тысяч рублей. Мошенник носил одежду с символикой ведомства, использовал "корочки", внешне схожие с удостоверением сотрудника ФСБ, а также ссылался на знакомства с высокопоставленными силовиками.

Вскоре злоумышленник был задержан уже настоящими сотрудниками УФСБ России по Свердловской области и Росгвардии: его "взяли" в момент получения денег от руководителя предприятия. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В августе Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Уральцев, столкнувшихся с мошенническими действиями лжесотрудников правоохранительных органов, просят обращаться по дежурному телефону свердловского УФСБ России: 358-63-41.