На Южном Урале верующие собираются охранять могилу святой, которую хотят перезахоронить

На Южном Урале верующие защищают могилу святой Евдокии Чудиновской (Дунюшки) от перезахоронения. За помощью они обратились к уполномоченному по правам человека Маргарите Павловой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

Евдокия Маханькова захоронена в селе Чудиново. На ее могилу приезжают паломники со всей страны, потому что считают, что она дарует исцеление.

Как рассказала прихожанка местной церкви Елена, к ним приезжала некая монахиня Лариса, которая возрождает монастырь в Красносельском.

"Для этого она намерена перевезти туда Дунюшку. Даже если не брать моральную сторону, до канонизации это просто незаконное разорение могилы", — подчеркнула она.

По словам прихожанки, это происходит с благословения епископа Троицкого и Южноуральского Пармена.

Прихожане опасаются, что 21 августа тело Дунюшки выкопают и перевезут в Красносельский монастырь, поэтому планируют дежурить у могилы, чтобы защитить мощи святой от перезахоронения.

Маргарита Павлова обратилась в прокуратуру и МВД региона с просьбой проверить факты из обращения граждан и в случае необходимости принять меры.