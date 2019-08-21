12 Сентября 2020
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Происшествия В России Приморский край
Олеся Яковлева погибшая певица из Владивостока (2019) | Фото:vk.com/id50748697

В Приморье утонула 35-летняя российская певица

В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Ей было 35 лет. О смерти подруги сообщил в Facebook пользователь Вадим Павлов: "Только что мне принесли скорбную весть. Не стало еще одного моего хорошего друга <...> Олеси Яковлевой".

По информации местных СМИ, женщина утонула. Обстоятельства трагедии не уточняются.

Основатель группы "Пандора" Станислав Власов рассказал, что Яковлева всегда пела "как в последний раз". "Ей было неважно, на какой площадке выступать. Она всегда выкладывалась на все сто процентов", — сказал он "КП".

Прощание с исполнительницей состоится 21 августа. У Яковлевой остались супруг и четырехлетний ребенок.

Артистка принимала участие в многочисленных песенных конкурсах — "Океанский проспект", "Бродвей" и "СТС зажигает суперзвезду". Кроме того, она была солисткой Приморской филармонии, уточняет РИА Новости.

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В Приморье утонула 35-летняя российская певица

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Теги: олеся яковлева, утопление, певица



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