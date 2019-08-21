Антироссийским санкциям Европы осталось полгода, - уволенный постпред Украины

Отношение Европы к России и украинскому кризису показывает, что там скоро снимут антироссийские санкции. Об этом заявил в телеэфире недавно уволенный представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный.

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Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на состоявшейся во Франции встрече признали, что нужно выполнять достигнутые ранее договоренности по Донбассу для новой встречи в "нормандском формате". На Украине это вызвало недовольство. Известный прозападный журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украина больше не может надеяться на помощь Запада против России.

Бессмертный подчеркнул, что Макрон говорил о разрешении украинского кризиса.

"Вот так оно точно переводится - не война, а украинский кризис. Я слушал выступление Макрона, и у меня такое впечатление, что я слушал похоронную процессию по санкциям. У меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций и необходимости серьезных тактических шагов", – сказал он.

Напомним, на прошлой неделе после резкой критики президента Владимира Зеленского Бессмертный был уволен.