12 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Антироссийским санкциям Европы осталось полгода, - уволенный постпред Украины

Отношение Европы к России и украинскому кризису показывает, что там скоро снимут антироссийские санкции. Об этом заявил в телеэфире недавно уволенный представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный.
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Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на состоявшейся во Франции встрече признали, что нужно выполнять достигнутые ранее договоренности по Донбассу для новой встречи в "нормандском формате". На Украине это вызвало недовольство. Известный прозападный журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украина больше не может надеяться на помощь Запада против России.

Бессмертный подчеркнул, что Макрон говорил о разрешении украинского кризиса.

"Вот так оно точно переводится - не война, а украинский кризис. Я слушал выступление Макрона, и у меня такое впечатление, что я слушал похоронную процессию по санкциям. У меня глубокое убеждение, что у нас осталось полгода существования санкций и необходимости серьезных тактических шагов", – сказал он.

Напомним, на прошлой неделе после резкой критики президента Владимира Зеленского Бессмертный был уволен.

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Антироссийским санкциям Европы осталось полгода, - уволенный постпред Украины

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Теги: Украина, Европа, санкции



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