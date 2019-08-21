Шипулин в свой день рождения пришел на суд по снятию с выборов

Бывший биатлонист Антон Шипулин пришел в Свердловский областной суд на заседание по снятию своей кандидатуры с выборов в Госдуму, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что исковое заявление подала партия "Справедливая Россия". Как ранее сообщил Накануне.RU руководитель регионального отделения "Справедливой России" Андрей Кузнецов, законодательство запрещает кандидатам в депутаты Государственной думы на момент регистрации кандидата владеть и управлять ценными бумагами иностранных компаний. Шипулин баллотируется от "ЕР" по Серовскому округу.

Напомним, согласно данным с сайта избиркома, Шипулин скрыл при выдвижении ценные бумаги на сумму более 13 млн руб. Якобы он утаил 10 тыс. облигаций ПАО "Сбербанк" на 10 тыс. руб. каждая, не указал, что владеет 50 ценными бумагами "Коммерцбанк АГ" на общую сумму 3 млн 642 тыс. 180 руб. и имеет вклад в банке "Открытие" на 2,3 тыс. руб.

Шипулин сегодня отмечает день рождения и в ожидании процесса принимает поздравления. Однако от комментариев по сути иска до начала рассмотрения отказывается.