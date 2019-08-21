СКР назначил экспертизу для оценки заявления грузинского депутата об убийствах русских в Абхазии

Следственный комитет России проверит на адекватность грузинского депутата Акакия Бобохидзе, который заявил в парламенте о том, что убивал российских граждан в Абхазии во время грузино-абхазского конфликта. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

В своем Facebook парламентарий разместил ответ СКР на его обращение.

"Для дачи правовой оценки высказываний Бобохидзе А. в рамках расследования уголовного дела о событиях в Южной Осетии назначена психолого-лингвистическая экспертиза", - говорится в заявлении Следственного комитета.

В ведомстве пояснили, что уголовные дела по факту конфликта в Абхазии не расследуются. Данных о совершении Бобохидзе убийств у СК нет.

Ранее абхазская сторона призвала участников Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье обратить серьезное внимание на высказывание Бобохидзе. МИД Абхазии также призвал представителей Грузии начать уголовное преследование депутата.