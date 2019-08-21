В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажирку с самурайским мечом

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли у пассажирки из Греции японский меч.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы обнаружили катану при проверке рейса из Ираклиона: пассажирка прошла с ним в зеленый коридор, где ее и остановили. Женщина рассказала, что купила меч самурая в качестве сувенира, чтобы украсить им интерьер дома, а о том, что он может относиться к холодному оружию, якобы не знала.

Как пояснил заместитель начальника таможенного поста Кольцово Сергей Боровик, сейчас катану отправили на экспертизу. Если меч признают холодным оружием, женщине будет грозить административная ответственность.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга перехватили старинную скрипку, которую пытались незаконно вывезти в Китай.