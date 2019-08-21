Самолет, летевший из Душанбе в Москву, сел в Оренбурге из-за сердечного приступа у ребенка

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 2424 из Душанбе в Москву (Жуковский), экстренно сел в Оренбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

"21 сентября во время выполнения рейса U6 2424 по маршруту Душанбе-Жуковский у девочки 2006 г.р. ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга", - рассказали в "Уральских авиалиниях".

Пассажирку у трапа встречала реанимационная бригада скорой медицинской помощи, она была срочно госпитализирована.