12 Сентября 2020
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Пантелеймоновка, Донбасс, обстрел, ДНР (2015) | Фото: Накануне.RU

В ДНР прокомментировали преследование Киевом тех, кто фиксирует военные преступления Украины

Открытием уголовных дел против тех, кто в ДНР и ЛНР занимается фиксацией военных преступлений Украины в Донбассе Киев просто "заметает следы". Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Как сообщало Накануне.RU, вчера в Киеве объявили о начале уголовного преследования тех, кто фиксирует военные преступления Украины. В числе фигурантов, в частности, Никонорова и уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Никонорова отметила, что это "абсурдная инициатива", которая "крайне унизительна для страны, декларирующей свою приверженность верховенству права". Эти действия также отдаляют наступление мира в Донбассе, подчеркнула она.

В свою очередь, Морозова заявила, что поддержка данного шага со стороны главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер вызывает возмущение, поскольку в ежеквартальных докладах ООН по Украине неоднократно указывалось, что несоблюдение права на справедливое судебное разбирательство, особенно по уголовным делам, связанным с вооруженным конфликтом, подрывает доверие к правительству Украины и верховенству права. Таким образом, Богнер открыто выражает поддержку одной из сторон конфликта, что подрывает доверие уже к Мониторинговой миссии ООН и ее беспристрастности.

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В ДНР прокомментировали преследование Киевом тех, кто фиксирует военные преступления Украины

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, военные преступления



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